Piano Day mit SOFI PAEZ, YANA, FEJKÁ & MEMUM

Am Freitag, den 28. März 2025, verwandelt sich das Kulturhaus Schwanen in einen Klangraum für alle Liebhaber:innen des Klaviers und der elektronischen-atmosphärischer Musik. Der Piano Day – ein weltweiter Aktionstag, der die Magie dieses Instruments feiert – kommt mit den SOFI PAEZ und YANA nach Waiblingen!

Neo-Klassik mit elektronischen EinflüssenÓlafur Arnalds' OPIA Community präsentiert einen Abend, an dem elektronische und moderne klassische Musik in faszinierender Harmonie verschmelzen. Erlebt eine Nacht voller Neo-Klassik, mitreißender Melodien und experimenteller Klänge., talentierten Pianistinnen, die Bühne betreten. Lasst euch von der Virtuosität der beiden jungen Pianistinnen SOFI PAEZ und YANA in die Welt der 88 Tasten entführen.

Vier besondere Künstler:innen aus der OPIA Community von Ólafur ArnaldsSOFI PAEZ: Die in Berlin lebende Pianistin, Sängerin und Komponistin SOFI PAEZ präsentiert ihr Debütalbum "SILENT STORIES", eine bezaubernde Mischung aus Neo-Klassik und intimen, gefühlvollen Klängen. Mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer außergewöhnlichen Geschichte (von Costa Rica nach Berlin) verzaubert sie ihr Publikum.

YANA: Die polnische Pianistin und Komponistin YANA (Joanna Bie?kowska) entführt die Zuhörer:innen mit ihrem zweiten Soloalbum "Daydreamer" auf eine emotionale Reise. Ihre Musik, eine Fusion aus klassischer Instrumentierung und elektronischen Elementen, spiegelt die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins.

FEJKÁ & MEMUM - eine atmosphärische Symbiose zweier Klangwelten zwischen Ambient und Electronica. Die gemeinsame musikalische Sprache der beiden verbindet nicht nur eine enge Freundschaft, sie mündete kürzlich auch in die Gründung des gemeinsamen Labels Coexist.

Exklusiv für OPIA und den Piano Day, treffen Solo Werke beider Künstler in einer hybriden Live Performance auf neue, gemeinsame Kompositionen: Texturen aus Piano und Synthesizer verschmelzen mit warmen Flächen und sanft pulsierenderer Electronica.

Was steckt hinter dem „Piano Day“?

Der Piano Day, ins Leben gerufen vom deutschen Komponisten und Neo-Klassik-Pianisten Nils Frahm, findet immer am 88. Tag des Jahres statt – eine Hommage an die 88 Tasten eines Klaviers. Frahm wollte damit eine Plattform schaffen, um das Klavier und die Menschen, die es umgeben, zu würdigen: die Künstlerinnen, die Komponistinnen, die Klavierbauer*innen und natürlich das Publikum.