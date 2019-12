× Erweitern Dr. Konstantinos Kalogeropoulos Bilder der Darsteller

Nach dem Erfolg im März 2019 geht die Konzertreihe"Piano Impact Absolute! Live!" des Esslinger Pianisten und Dirigenten Dr. Konstantinos Kalogeropoulos (aktuell: Musikalische Leitung des Musicals "Ludwig2" im Festspielhaus Füssen sowie der Konzerttour "Michael Jackson Tribute Live Experience") in die zweite Runde.

Als Gäste mit dabei sind die Musical-Top-Stars Zodwa Kathleen Mone Selele (u.a. bekannt aus "Sister Act", "Aida", aktuell zu sehen in "Bodyguard" in Stuttgart) und "My Fair Lady" (Eliza Doolittle) bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel, Alexander Kerbst (aktuell auf Europa Tournee durch Deutschland, Österreich und Schweiz mit "Falco - das Musical") und der Michael-Jackson-Imitator Sascha Pazdera ("Tribute Artist des Jahres 2017" in Deutschland und der Schweiz). Außerdem dabei sind die beiden traumhaften Tänzerinnen Julie Martin und Hanna Vien und die Luftakrobatin Vera Maria Horn sowie der Chor "Happy Voices"!

Eine Live-Band begleitet den Abend. Ein Crossoverfeuerwerk aus virtuoser Klaviermusik, spektakulärer Bühnenshow und kraftvollem Gesang mit den schönsten Songs aus den Genres Musical, Pop, Modern Classic, u.v.m. im wunderschönen Esslingen am Neckar steht bevor!