Reisen Sie in diesem einzigartigen Klavierkonzert durch Raum und Zeit.

Pianist Magnus Baumgartl verbindet magische Klassik mit epischer Filmmusik in einem schimmernden Lichtsetting, das an eine sternklare Nacht erinnert.

Das Programm des Abends vereint Werke mit besonderem Bezug zu Raum, Zeit und dem Universum: von Beethovens Mondscheinsonate über Debussys Clair de Lune und Nocturnes von Frédéric Chopin bis hin zu epischen Klangwelten aus Star Wars oder Hans Zimmers eindrucksvollem Soundtrack zu Interstellar. Freuen Sie sich auf einen atmosphärischen Konzertabend für alle Sinne, der Musik und Licht zu einem besonderen Erlebnis verbindet.

Während des Konzerts senkt sich langsam die Nacht über den Raum – und Piano Under the Stars entfaltet seine volle Atmosphäre.

Der Konzertabend findet im Spitalhofsaal Reutlingen statt. Die moderne Architektur und die besondere Akustik des Saals schaffen einen atmosphärischen Rahmen, in dem Musik, Raum und Licht zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen.