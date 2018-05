Piano wine bar heilbronn - Kunst, Gitarrenklang, Jazz und Wein

× Erweitern Photographer: Andre Mueller Natalia Pavlovschi

Die Piano Wine Bar ist ein einzigartiges Konzept in Heilbronn mit ständig wechselnden Kunstausstellungen, Live-Musik, Jazz und Weinproben mit Winzern und Sommeliers. Dazu gibt es eine Auswahl an köstlichen Speisen und wohlmundenden Weinen aus Deutschland, dem Ausland und Übersee. Alle sechs Monate wechseln die Kunst, die Speise- und die Weinkarte. Am Donnerstag, 7. Juni, um 19 Uhr findet ein Acustic-Jazz-Benefizkonzert mit Sonja Simblet statt. Zwei Wochen später, am 21. Juni, gibt es ab 19 Uhr unter dem Motto »Südafrikanischer Sommer« eine Vernissage mit Weinprobe. Am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr bietet Natalie Pavlovschi bunt gemischte Gitarrenklänge. Am Freitag, 20. Juli, spielt ab 20 Uhr das Conurbano Quartett Argentina. she

Veranstaltungen der Piano Wine Bar im Juni

Heilbronn, www.pianowinebar.com