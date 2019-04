Pianobarzeiten mit Tobias Haase

Ja ja, sein Name ist Haase..... das allein genügt zwar nicht, einen Menschen außergewöhnlich zu machen, aber in Verbindung mit Talent, Blut, Schweiß und Tränen und hart erarbeitetem Selbstvertrauen, gilt es hier einen Menschen vorzustellen, wie es ihn vermutlich kein zweites Mal gibt. Mit rauer, einzigartiger Stimme. Mit herzzereissend schönen Liedern, geschrieben aus den Facetten des Lebens.

Der Autodidakt Tobias Haase lebt in der „Villa Musica“ in Tübingen. Von klein auf macht er Musik, spielt ein dutzend Instrumente, singt und schreibt alle Songs selber. Er absolvierte tausende Auftritte unterschiedlichster Besetzungen und hat hunderte Songs geschrieben. Jetzt kommt sein neuestes und schlichtes Werk „WEISSMUSTER“ heraus. Elf authentische tief emotionale Lieder und wer zwischen den Zeilen liest, bzw. hört, merkt, da ist mehr als nur Musik. Man kann die Tiefe der direkten Sprache seiner bildhaften Texte fast körperlich spüren, wenn man sich zurücklehnt, die Augen schließt und es fließen lässt. Ganz bewusst schlicht gehalten im Sinne großer Liedermacher. Roh und direkt. Einfache tiefe Gefühle, normale Ängste und Sehnsüchte, Enttäuschungen und große Freude. Alles drin. Eine packende, tiefgründige Stimme und ein grandioser Flügel aus der Jahrhundertwende und das Ganze an einem musikalisch historischen Ort aufgenommen in den Bauerstudios Ludwigsburg.

„Man kann förmlich die Kraft und den Geist der alten Meister spüren, die hier ihre Musik gelebt haben, und das hat natürlich meinen Studioaufenthalt auch so geprägt, es war wie in Trance ..... Joe Cocker, Miles Davies, Udo Jürgens, nur um ein paar zu nennen. “ (Zitat Haase nach den Aufnahmen).

Sein begleitendes Programm „Pianobarzeiten“ ist wie eine Kreuzfahrt des Lebens in all seinen Entwicklungen, mit allen Hochs und Tiefs. Was war war, was ist ist, was wird wird. Ein sanfter Revoluzzer mit subtilem Gespür für Poesie, Gesellschaft & Kultur und eigenem Weltschmerz. Und dazu ein verdammt guter Musiker. Lieder und Geschichten aus dem Leben eines Mannes zu hören, der weiß was das letzte und erste Hemd bedeutet, der ganz klar sagt: „Über uns ist nur der Himmel“. Das verspricht einen spannenden Liederabend am Klavier.

