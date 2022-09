„Pianotaste meets Schloss Solitude Gastronomie“ Klavierkonzert & Dinner

Klavierkonzert & Dinner

Pianist Ziming Ren kann als Ausnahmetalent unter den Pianisten bezeichnet werden. Er gewann in Asien viele sehr hoch angesehene Wettbewerbe, z.B. den 1. Preis beim „1. Lang Lang Music World” Klavier Wettbewerb des weltberühmten Pianisten Lang Lang in Shenzhen und auch in Europa gewann er viele wichtige Wettbewerbe. Genießen Sie in bezauberndem, exklusivem Ambiente bekannte Werke von Beethoven und Liszt bei einem romantischen 3 Gänge Dinner Menu.

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit bei einem Meet & Greet den Pianist persönlich kennen zu lernen, sowie die Veranstalterin und Piano Influencerin @pianotaste

( Dr. Elisa Kafritsas)