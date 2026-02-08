Piazzolla meets Latin

Wenn der Rhythmus Lateinamerikas auf die Eleganz europäischer Klangwelten trifft, entsteht ein musikalisches Erlebnis voller Spannung und Leidenschaft. Auf Schloss Filseck verschmelzen beim Abschlusskonzert Astor Piazzollas mitreißender „Libertango“ und die farbenreiche „Missa Latina“ von Bobbi Fischer zu einem faszinierenden Crossover- Programm unter freiem Himmel. Kraftvolle Chorpassagen, pulsierende Tango-Rhythmen und berührende Melodien verbinden sich zu einem Klangraum, der Grenzen über-

schreitet und Emotionen weckt.

Erleben Sie einen Sommerabend, an dem Tradition und Moderne, Sakrales und Weltliches in einzigartiger Harmonie aufeinandertreffen.