pichorbello - live in Concert

Neujahrskonzert

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Das bedeutet jedes Mal Emotionen pur und eine Leidenschaft, die mitreißend ist und keinen auf den Plätzen hält. pichorbello schafft es während der Konzerte, alle Genres der Musik in einen einzigartigen Mix zu verpacken.

Ob Bohemian Rhapsody von Queen, Nessun Dorma von Giacomo Puccini, oder Uptown funk von Bruno Mars - diese Mischung begeistert alle Generationen. Und nicht nur stimmlich weiß der Chor zu überzeugen. Auch mit Choreografien zu einzelnen Songs hebt sich die Bühnenshow deutlich davon ab, was allgemein unter Chorgesang verstanden wird. So ist es kein Wunder, dass die Chormitglieder regelmäßig mit tosendem Applaus und Standing Ovations vom begeisterten Publikum gefeiert werden.

Info

