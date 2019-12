pichorbello Neujahrskonzert

× Erweitern pichorbello Neujahrskonzerte

Die pichorbello Neujahrskonzerte werden wieder große Emotionen wecken! So auch am 12. Januar in Schwäbisch Hall.

Die pichorbello Neujahrskonzerte werden wieder große Emotionen wecken! Chorleiter Uli Dachtler schafft es immer wieder aufs Neue, mit seinen rund 50 Sängerinnen und Sängern ein mitreißendes Konzerterlebnis zu gestalten.

Die Vielfalt des Programmes ist faszinierend und die Freude am Singen spürbar. Mühelos versteht es der Ernsbacher Chor, sich zwischen spritziger Popmusik, afrikanischen Gospels, impulsivem Rocksound und anspruchsvoller Klassik zu bewegen.

Die erfrischende Darbietung und die Leidenschaft am Singen begeistern Jung und Alt. Kein Konzert gleicht dabei dem im Vorjahr. Die Sängerinnen und Sänger von pichorbello freuen sich wieder auf viele neugierige Zuhörer, die sich von ihnen mitreißen lassen.

Wie schaffen sie es nur immer wieder? – Volle Konzertsäle, begeistertes Publikum, Gänsehautfeeling pur.

Wer ein Konzert des Chores pichorbello erlebt, schwelgt in großen Gefühlen. Es ist die Leidenschaft fürs Singen, diese intensive Bühnenpräsenz der rund 50 Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Uli Dachtler, die den Unterschied macht. Man nimmt es ihnen ab, wenn sie von gebrochenen Herzen und der großen Liebe singen. Man spürt wie sie rocken, wenn zu Queen oder Deep Purple die Stimmen beben. Man fühlt den Rhythmus, wenn sie zu Michael Jackson nicht nur singen, sondern auch tanzen und man ist ergriffen von der Thematik und der Botschaft der Lieder. Dies alles und die gesangliche Leistung des Ernsbacher Chores ergibt die einmalige Mischung, die so besonders ist, die süchtig macht und immer wieder den Wunsch weckt: Ja, endlich wieder Neujahrskonzert! – Da will ich hin!

Herzlich Willkommen sagt pichorbello und freut sich auf Sie!

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr. Einlass mit Getränkeverkauf ist bereits um 18:30 Uhr.

Karten sind erhältlich im GästeService im Haus des Gastes im

Kurpark (Tel. 07931/965-225), in der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist-Information, Marktplatz 1 (Tel. 07931/57-4820), an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de.