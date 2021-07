Picknick am See - 12. Poetry Slam

Poetry Slam ist das seit Jahren beliebteste Kleinkunstformat in Deutschland und füllt regelmäßig Kneipen, Theatersäle und Stadien. Wie gewohnt kommen bekannte und renommierte Szene-Größen aus ganz Deutschland an den Kressbachsee, die sich dem literarischen Wettkampf stellen. Sie alle müssen sich an die drei Regeln des Slams halten: Nur selbstverfasste Texte sind erlaubt, das Zeitlimit beträgt jeweils sechs Minuten und es dürfen keine Requisiten auf die Bühne gebracht werden, die die Performance unterstützen könnten. Mehr Regeln gibt es nicht. Es werden weder Vorgaben zu Inhalt und Genre gemacht und so freuen wir uns auf einen kurzweiligen Abend, an dem sich lustige Geschichten, nachdenkliche Gedichte, gesellschaftskritische Manifeste oder Wortspielkaskaden abwechseln. Das Publikum bildet dabei die Jury und entscheidet per Applauslautstärke. Moderiert wird der Abend wieder von den beiden bekannten Moderatoren Johannes Elster und Alexander Willrich.

Interessierte Slammer aus Ellwangen und Umgebung, die auftreten möchten, melden sich bitte beim Jugendzentrum unter juze@ellwangen.de.

Das Publikum genießt den Abend auf mitgebrachten Picknickdecken und kann sich vor Ort bewirten lassen.

Eintritt: 9 Euro; ermäßigt 5 Euro. Der Vorverkauf startet am 20. Juli. Einlass: 19:00 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Bei schlechter Witterung findet der Slam in der großen Stallung im Schloss statt.

Veranstalter: Stadtbibliothek, Jugend- und Kulturzentrum und Kulturamt Ellwangen