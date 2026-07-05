Picknick im Botanischen Obstgarten

Kulinarisches für die ganze Familie

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Botanischer Obstgarten Heilbronn Im Breitenloch / Ecke Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn

Der Förderverein der Susanne-Finkbeiner-Schule bietet wieder ein ganz besonderes Picknick-Erlebnis an.

Bestellen Sie sich den fein gefüllten Picknickkorb und genießen Sie in einer der romantischen Lauben oder auf der mitgebrachten Decke das Picknick. Detaillierte Infos zu Angebot und Preis finden Sie im separaten Flyer des Fördervereins.

Anmeldung erforderlich unter kontakt@foerderverein-sfs.de

Info

Botanischer Obstgarten Heilbronn Im Breitenloch / Ecke Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn
Kinder & Familie
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