Picknick im Botanischen Obstgarten

Der Förderverein der Susanne-Finkbeiner-Schule bietet wieder ein ganz besonderes Picknick-Erlebnis an.

Bestellen Sie sich den fein gefüllten Picknickkorb und genießen Sie in einer der romantischen Lauben oder auf der mitgebrachten Decke das Picknick. Detaillierte Infos zu Angebot und Preis finden Sie im separaten Flyer des Fördervereins.

Anmeldung erforderlich unter kontakt@foerderverein-sfs.de