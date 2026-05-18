Picknick zwischen Reben & Rosen

Weingut Staib Schönfelder Straße 40, 71384 Weinstadt

Gemütliche Stunden auf dem Bioland-Weingut Staib mitten im Grünen mit Grillmöglichkeit und eigenen Weinen, Traubensaft & frischem Gebäck aus der Backstube.

Genießen Sie gemütliche Stunden zwischen Reben und Rosen auf unserem Weingut mitten im Grünen. Alles, was Sie essen oder grillen möchten, sowie Essgeschirr und Picknickdecke bringen Sie mit. Wir machen das Grillfeuer und sorgen für das flüssige Wohl sowie für weitere Sitzgelegenheiten - bei Bedarf auch in der Scheune.

Es gibt frisches Brot und Brötchen aus unserer Backstube, dazu bieten wir Bratwürste eines regionalen Biolandhof an (Gebäck & Bratwürste jeweils mit Vorbestellung bis Donnerstagabend um 18 Uhr oder solange der Vorrat reicht).

Info

Weingut Staib Schönfelder Straße 40, 71384 Weinstadt
Freizeit & Erholung
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