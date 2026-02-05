Picobello-Aktion in Tauberbischofsheim

Nach getaner Arbeit sind alle Helferinnnen und Helfer (auch aus den Stadtteilen) am Schulzentrum am Wört, Gebäude A (Stelzenbau) zu einer kleinen Stärkung eingeladen.

Die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim startet wieder eine Müllsammelaktion. Am Samstag, 14. März, können sich alle für eine sauber Umwelt engagieren. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus Tauberbischofsheim am Wörtplatz.

Für die Stadtteile melden sich alle Hilfswilligen direkt beim jeweiligen Ortsvorsteher, der auch Auskunft gibt über die Uhrzeit und den Treffpunkt.

Die Bevölkerung ist aufgerufen mitzumachen. Ob Einzelpersonen oder Gruppen, alle sind herzlich willkommen. Jede helfende Hand und das kleinste Stück gesammelter Abfall zählt. Nach getaner Arbeit sind alle Helferinnnen und Helfer (auch aus den Stadtteilen) am Schulzentrum am Wört, Gebäude A (Stelzenbau) zu einer kleinen Stärkung eingeladen.

Hilfsmittel wie Müllbeutel und Handschuhe stehen vor Ort bereit (auch in den Stadtteilen). Um sicher zu stellen, dass genug Hilfs- und Verpflegungsmittel zur Verfügung stehen, bittet die Stadtverwaltung um Anmeldung unter ordnugnsamt@tauberbischofsheim.de oder telefonisch unter 09341 803-3204.