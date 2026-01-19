Der weltbekannte Oscar-Preisträger Ennio Morricone gilt als einer der produktivsten Komponisten in der Geschichte der Filmmusik. Er hat über 500 Filmmusiken für Kino und Fernsehen geschrieben und dabei legendäre Stücke geschaffen.

Zu den berühmtesten gehören seine Arbeiten für die legendären Italo-Western-Klassiker von Sergio Leone, wie „Für eine Handvoll Dollar“, „Zwei glorreiche Halunken“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“. Seine unvergleichlichen Kompositionen für „Mission“ und „Cinema Paradiso“ zählen zu einigen der schönsten und ergreifendsten Filmmelodien aller Zeiten.

Morricone’s Musik, ursprünglich für ein großes Orchester geschrieben, wurde exklusiv für das One World String Quartet von Maestro Antonello Capuano neu arrangiert. Capuano ist ein Preisträger des prestigeträchtigen Premio Barzizza und Morricone selbst fungierte als Präsident der Jury bei diesem Wettbewerb.

Das One World String Quartet besteht aus talentierten, aufstrebenden Musikern aus der ganzen Welt und tourt erfolgreich durch Deutschland und Europa. Seit 2015 ist es auf Tournee in ganz Europa mit «Graceland», der erfolgreichsten Simon & Garfunkel Tribute-Formation Deutschlands. Seit 2023 spielt das Quartett bei Candlelight-Konzerten von „Fever“ eine vielfältige Musikpalette, von Vivaldis Vier Jahreszeiten bis zu Coldplay, und begeistert das Publikum mit ihrer einzigartigen Interpretation.

Erleben Sie die Intimität und Emotionalität von Morricones Meisterwerken in einer neuen Form und lassen Sie sich von der kraftvollen Leidenschaft und dem einzigartigen Klang dieser brillanten Musiker verzaubern.