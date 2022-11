Pierre Auguste Renoir "in Rosa und Hellblau schwelgende Freilichtmalerei", anlässlich 100 Jahre Folkwang-Museum

Zarte Frauenporträts, lichtdurchflutete Landschaften und Szenen des Alltagslebens, dazu sinnliche Akte und Stillleben mit fein modellierten Früchten und Blumen ließen Pierre Auguste Renoir zu einem der beliebtesten Künstler der Kunstgeschichte werden.

Als Vertreter des Impressionismus suchte er seine Motive auch im pulsierenden Leben der Großstadt Paris. In Ölbildern wie „Moulin de la Galette“ hält er die Heiterkeit in den beliebten Ausflugslokalen fest. In Bildern wie „Das Frühstück der Ruderer“ stellt er die unbeschwerte Stimmung des Sommertages an der Seine dar, und er gibt Ruderer, Schauspieler und Journalisten im zwanglosen Miteinander wieder.