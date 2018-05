Wie klingen Glocken, die durch Laub hindurchtönen? Kann man unter goldenen Fischen das Wasser sprudeln hören? Immer wieder rauschen in Claude Debussys »Images« vergängliche Natureindrücke vor dem inneren Auge vorbei.

Mit seiner einzigartigen Technik vermag Pierre-Laurent Aimard es, diese komponierte Natur bilderreich zu illustrieren. Und so widmet sich der Pianist mit neugierigen Ohren den lautmalerischen und atmosphärischen Klangwelten französischer Komponisten. Dabei knüpft er auch an das Werk seines Lehrers Olivier Messiaen an, der sich als leidenschaftlicher Ornithologie von der Vielfalt der Vogelstimmen inspirieren ließ. Und auch Maurice Ravel entwickelte Motive seiner »Miroirs« aus dem Morgenruf einer Amsel. Neu ist das nicht. Bereits im Barock erinnert Louis-Claude Daquin in seinen Suiten zwischen Allemande und Courante an brausende Stürme oder durch die Luft segelnde Schwalben. Inmitten farbenreicher Naturbeschreibungen schöpft Pierre-Laurent Aimard aus einer breiten Klangfülle und erweckt sein Instrument dadurch ausdrucksvoll zum Leben.

LOUIS-CLAUDE DAQUIN Le coucou, L’hirondelle & Les vents en couroux aus: Pièces de Clavecin

OLIVIER MESSIAEN Le courlis cendré aus: Catalogue d’oiseaux

MAURICE RAVEL Oiseaux tristes, Noctuelles & La vallée des cloches aus: Miroirs

BÉLA BARTÓK, IGOR STRAWINSKY, PAUL DUKAS u. a. Tombeau de Claude Debussy (Auswahl)

CLAUDE DEBUSSY Images I & II

Pierre-Laurent Aimard Klavier