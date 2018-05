× Erweitern Pierre Omer Pierre Omer Pierre Omer's Swing Revue @ Schlachthaus Bern © 31.12.2013 Patrick Principe

Es wird verrucht und verwegen, wenn Pierre Omer seine Swing Revue startet. Das Konzert mit den Großmeistern des coolen Sounds aus der Schweiz beginnt am Freitag, 8. Juni, um 21 Uhr. Das Anlagencafé-Team macht damit sich und seinen Gästen ein besonderes Geburstagsgeschenk – das Anlagencafé gibt es unter seinen jetzigen Betreibern seit 5 Jahren.

Anfang 2013 war es, als Pierre Omer in Christoph Gantert (Trompete/ Gesang), Jean-Philippe Geiser (Kontrabass/ Gesang) und Julien Israelian (Schlagzeug/ Perkussion) Musiker fand, die seine Liebe zur Swing-Musik teilten. Schnell war eine Band gegründet: Pierre Omer's Swing Revue. Mit dunkler Stimme singend und ausgerüstet mit einer coolen Django-Swing-Jazz-Gitarre, einem Gipsy-Akkordeon und einem Fats-Waller-Piano lehnt sich Pierre Omer in seiner Musik an die Swing-Ära der 30er- und 40er-Jahre an. Er pfeffert diese aber mit dem Teenage-Revolution-Groove der 80er und im Geist von Nick Cave und dem Gun Club. Live bewegt sich die Swing Revue zwischen Eigenkompositionen und ausgesuchten Genre-Klassikern wie etwa „Miserlou“ in einer Gesangsversion, „Russian Lullaby“ (Irving Berlin), „Lotus Blossom“ (Duke Ellington) oder „Undecided“ (Charlie Shavers). Die geschniegelte Band mit der Punk-Attitude eroberte sich schnell einen legendären Ruf und spielte auf Festivals wie dem Antigel in Genf, dem Festival-Stimmen in Frankreich oder etwa dem Cirque Elecric in Paris. Lindy-Hop und Swing- Tanzschulen, vom grassierenden Electro-Swing-Fieber angesteckt, waren begeistert von dieser ursprünglichen Tanzmusik, die live einen enormen Schwung und Groove entwickelt.Und auch in Schwäbisch Hall weiß man ein Lied von den Qualitäten der Swing Revue zu singen: Anfang Januar 2017 gastierte die Band schon einmal im Anlagencafé – und verwandelte das gemütliche Domizil im Haller Stadtpark spielend in einen glitzernden Zwanziger-Jahre-Lusttempel. Wer damals dabei war, dürfte sich diesmal früh einen Platz in der ersten Reihe sichern.Kritiker sagen über Pierre Omer's Swing Revue: "In Sepia getränkte Musik, die gute Laune bringt und jedes Knie zum Zucken bringt. Hier tropft der Schweiß von den Fenstern, wenn der Drummer mit seinem Besen für exzellente Swing-Grooves sorgt - zwischen Kaffehaus und Kellerkascheme, zwischen Dachmansarde und tanzwütigem Retro-Sommer-Fest".In London geboren als Sohn eines indischen Vaters und einer Schweizer Mutter lebt Pierre Omer seit Teenagerjahren in Genf. Er gilt als Mitbegründer der legendären The Dead Brothers (Voodoo Rhythm Records) und hat unter anderem die ersten Aufnahmen von Mama Rosin produziert. Ab 2009 ging er seinen eigenen Weg und hat seither mit vielen verschiedenen Musikern zusammengearbeitet, wie etwa mit Robert Butler (The Shit, The Miracle Workers), Roland Bucher und Christian Aregger (Blind Butcher).