PIETARI INKINEN & DEUTSCHE RADIO PHILHARMONIE

Jean Sibelius

»Tapiola« Sinfonische Dichtung op. 112

Sergei Rachmaninow

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 g-Moll op. 40

Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique«

Alexei Volodin Klavier

Deutsche Radio Philharmonie

Pietari Inkinen Dirigent

Seit 2017 steht Pietari Inkinen an der Spitze der Deutschen Radio Philharmonie. Regelmäßig begeistert das Orchester mit seinem Chefdirigenten das Publikum im Forum am Schlosspark. Mit »Tapiola« steht diesmal eines der originellsten und kunstvollsten Meisterwerke von Inkinens finnischem Landsmann Jean Sibelius auf dem Programm. Emotion, Schönheit und Leidenschaft prägen das fast nie im Konzert zu hörende vierte Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow. Der Klavierpart ist so anspruchsvoll, dass nur wenige ihn im Repertoire haben. Einer von ihnen ist Anlexei Volodin. Der Pianist brilliert auf den großen Bühnen in New York, Paris, Rom, Kiew, São Paulo, Leipzig, Genf, Lissabon oder Zürich.

Mit der Spielzeit 24 | 25 wird Pietari Inkinen seine Amtszeit als Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie beenden, um sich vermehrt seinen internationalen Verpflichtungen widmen zu können. »Jedes Konzert mit der Deutschen Radio Philharmonie ist für mich etwas Besonderes, und es ist immer wieder ein wunderbarer Moment, wenn der Funke auf das Publikum überspringt.« So wird die »Pathétique«, Pjotr I. Tschaikowskis berühmte letzte Sinfonie voll überwältigender Melancholie und geheimnisvoller Trauer, zweifellos zu einem ganz besonders bewegenden Finale.