"Piggeldy & Frederick. Nichts leichter als das!"

Kultschweine aus der Sendung mit der Maus erobern die Bühne!

Was ist ein Apfel? Was ist Sehnsucht? Was ist Fernweh? Was ist eine Badewanne? Fragen, Fragen, Fragen… Geduldig, kompetent und unschlagbar komisch erklärt Frederick seinem kleinen Bruder die Welt und den Zuschauern gleich mit.

Piggeldy und Frederick wohnen bei Bauer Fiete. Dieser wollte eigentlich Forscher und Wissenschaftler werden. Doch sein älterer Bruder Ernesto-Carlo hielt nichts von der Landwirtschaft und fuhr zur See und wurde nie mehr gesehen. So musste Fiete dann doch den Hof übernehmen. Aber den Forscherdran verlor er nie und so wurde er zum Schweineforscher und zu einem Piggeldy und Frederick-Spezialisten.

Ein Figuren-Schauspieltheater der besonderen Art. Hintersinnig, vorsinnig, unsinnig, philosophisch und ein großer Spaß.

Für ganz kleine, kleine, größere und übergroße Zuschauer ab 4 Jahren

Karten sind ausschließlich im Vorverkauf in der Stadtbücherei erhältlich. / Keine Eintrittskarten am Veranstaltungstag erhältlich!