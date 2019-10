Piggeldy & Frederick

Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen – das große Schwein Frederick hat viele Antworten. Diese Kombination macht aus den beiden das perfekte Geschwisterpaar. Egal wie oft Piggeldy seinen großen Bruder auch mit Fragen löchert, Frederick hat immer eine tiefsinnig-unsinnige Erklärung auf Lager. Er weiß, was Freundschaft ist, wie man Alleinsein erklärt und wozu eine Badewanne dient. Denn für Frederick „ist nichts leichter als das.“

Das Karlsruher Figurentheater Marotte spielt dieses tolle Stück um zwei kleine Schweinchen, das die Eltern schon aus ihrer eigenen Kindheit aus dem „Sandmännchen“ kennen. Staatsschauspieler Sebastian Kreutz schlüpft in die Rolle des großen Bruders Frederick und spielt gleichzeitig den als Handpuppe sehr liebevoll gestalteten Piggeldy. Ganz unaufdringlich klingen dabei auch große Themen wie Angst, Streit, Versöhnung und Entdeckungsfreude an. Sebastian Kreutz verleiht den Puppen dabei überzeugend ein liebevolles Eigenleben und nach und nach wird das Stück so brüllend komisch, dass Klein und Groß dabei so richtig Spaß haben.

Regie: Eva Kaufmann, Spiel: Sebastian Kreutz, Ausstattung: Vera Kniss