Ein philosophisches Figurentheaterstück mit "unsinnig-tiefsinnigen" Erklärungen und viel Spaß

für alle ab 4 Jahren.

Die Bücher PIGGELDY WOLLTE WISSEN... und NICHTS LEICHTER ALS DAS... von Elke Loewe sind bei rororo erschienen.

Was ist ein Apfel? Was ist Sehnsucht? Was ist Fernweh? Was ist eine Badewanne? Fragen, Fragen, Fragen…Geduldig, kompetent und unschlagbar komisch erklärt Frederick seinem kleinen Bruder die Welt und den Zuschauern gleich mit.

Die Brüder leben beim Bauern Fiete Paul. Dieser wollte eigentlich Forscher und Wissenschaftler werden. Doch sein älterer Bruder Ernesto-Carlo hielt nichts von der Landwirtschaft und fuhr zur See und wurde nie mehr gesehen. So musste Fiete dann doch den Hof übernehmen. Aber den Forscherdran verlor er nie und so wurde er zum Schweineforscher und zu einem Piggeldy und Frederick-Spezialisten.

Ein Figuren-Schauspieltheater der besonderen Art. Hintersinnig, vorsinnig, unsinnig, philosophisch und ein großer Spaß.

Elke Loewe - die Erfinderin der Piggeldy und Frederick Geschichten - besuchte zwei Vorstellungen meines Theaterstücks und war sehr begeistert von der Inszenierung. Sie hat mir sehr schnell das Du angeboten, da wir ja sozusagen Kollegen sind und war sehr interessiert an meiner Arbeit als Figurenspieler und an der Entstehung eines Figurentheaterstücks.

Ich habe noch viele Hintergrundinformationen über Piggeldy und Frederick erfahren und sie signierte mir natürlich ein Bilderbuch und zu meiner großen Überraschung bekam ich original Legetrickfilm-Figuren von ihr geschenkt.