PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS (UK)

Die Newcastle Rocker Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs kündigen im Sommer 2026 Auftritte beim Blackdoor Festival (Passau), Freak Valley Festival (Siegen) und in der Manufaktur Schorndorf an.

Ihr aktuelles Album „Death Hilarious“ erschien 2025 via Rocket Recordings.

Das fünfte Album der Newcastler Riffzauberer ist geprägt von kalkulierter Aggression und selbstzerfleischenden Texten. Zu den verblüffenden Boni gehören verspielte Synthesizer-Arbeiten und der Auftritt eines Hip-Hop-Giganten. Mit seinem Titel, der Absurdität und Ernsthaftigkeit einander gegenüberstellt, ist dies „Death Hilarious“.