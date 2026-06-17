Piktors Verwandlungen, 1922 als Kunstmärchen für seine 20 Jahre jüngere Liebe Ruth Wenger geschrieben, ist eine der meistgelesenen Erzählungen Hermann Hesses.

Es handelt von Piktor, der eines Tages ins Paradies kommt und lauter Wundersames erlebt. So findet er unter anderem auch einen rot leuchtenden Edelstein, der seinen großen Wunsch erfüllt, ein Baum zu werden. Nachdem Piktor viele Jahre glücklich als Baum existiert hat, fühlt er sich schließlich einsam und unvollendet, bis eines Tages eine junge Frau auf ihrem Weg durchs Paradies zu ihm findet...