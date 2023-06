Waldenburg – Sommer, Sonne, Pilates Impulse. Kurz und prägnant zusammengefasst findet am 08. Juli 2023 die 15. Auflage des Workshop Tages „Pilates Impluse“ in Waldenburg (Hohenlohekreis/Baden Württemberg) statt.

Ideengeberin Anette Alvaredo ist von der ersten Veranstaltung im Jahre 2009 für den Inhalt des bewegten Programmes verantwortlich. Im diesjährigen „Wunschkonzert“, so der Arbeitstitel der Pilates Impulse 2023, lies Anette Alvaredo eine Symphonie aus Wünschen und Vorschlägen der vergangenen Jahre einfließen. Mit Kerstin Bredehor, Jenny Karies, Anette Alvaredo und Andreas Raaflauf konnten erneut erstklassige Referenten aus der internationalen Pilates Szene gefunden werden, deren kreative Bewegungsfreunde, Spaß, Humor und Entertainment auf der Fläche zur spüren ist. Pilates gilt seit jeher als harmonisches verknüpfen von Körper, Seele und Geist. Diese Basis wird heuer in aktuellen Themen, vielfältigen Inhalten und unter dem medizinisch-therapeutischen Einfluss in ein abwechslungsreiches Programm zusammengepackt. Die begrenzte Teilnehmerzahl und perfekte Räumlichkeiten sorgen für ein einzigartiges Pilates- Erlebnis im sommerlichen Bergstädtchen Waldenburg. Der Workshoptag eignet sich hervorragend für Trainer:innen, Therapeut:innen und Interessierte.

Sonntags können Interessierte auch noch den Weiterbildungslehrgang Pilates "on a chair" - ein modernes Trainingskonzept rund um den Stuhl bei Anette Alvaredo buchen.

09.15 Uhr Begrüßung der Teilnehmer / Vorstellung der Referenten

09.30 – 11:00 Uhr WS 1 Medical Pilates bei Hüftproblematik (Impingement/Arthrose )

Andy Raaflaub

WS 2 Pilates Biomecanics HWS-BWS-SCHULTER

Anette Alvaredo

WS 3 MEDICAL STRETCHING® (mit Behandlungsbänken)

Kerstin Bredehorn & Jenny Karies

11.15 – 12.30 Uhr WS 4 Neuromuskuläres Pilates

Kerstin Bredehorn & Jenny Karies

WS 5 Pilates für Männer!

Andy Raaflaub