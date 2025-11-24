Pilates - Kräftigung für Körper und Geist

Pilates ist ein ganzheitliches Körpertraining, das Atmung, Konzentration und kontrollierte Bewegung miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt stehen die Kräftigung der tiefen Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskulatur sowie die Verbesserung von Haltung, Beweglichkeit und Körperbewusstsein.

Durch fließende, präzise ausgeführte Übungen werden Muskeln sanft, aber effektiv trainiert und Verspannungen abgebaut. Gleichzeitig fördern bewusste Atmung und Achtsamkeit die Entspannung und das Wohlbefinden. Der Kurs ist für Anfänger*innen und Fortgeschrittene geeignet.