Pilzberatung mit Vortrag

Mit dem Herbst beginnt auch die Pilzsaison – und damit die ideale Zeit für eine Pilzberatung. Alle können ihre gesammelten Pilze mitbringen.

Pilzkenner Stefan Lindner hilft beim Bestimmen und zeigt die Vielfalt unserer Pilze anhand eines Bildervortrags. Um sicherzustellen, dass der Pilzgenuss nicht zur Gefahr wird, empfiehlt er dringend, gesammelte Pilze anfangs von Fachleuten überprüfen zu lassen – und sich nicht allein auf Pilz-Apps zu verlassen. Das Sammeln von Pilzen unterliegt bestimmten Regeln, da Pilze unter Naturschutz stehen. Nach der sogenannten „Handstraußregel“ dürfen pro Person und Tag bis zu ein Kilogramm Frischpilze aus dem Wald mitgenommen werden.