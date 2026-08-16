Pimp up your Hoodie! - Verschönere deinen Hoodie mit Hilfe eines Plotters

Bringt euren eigenen Hoodie mit und pimpt ihn mit Hilfe unseres Plotters auf. So können auch aus schlichten Basic-Teilen besondere Unikate entstehen. Auch kleinere Flecken können so verdeckt werden, sodass der Hoodie wieder tragbar ist. Ein tolles Upcyclingprojekt!

Das Design wird am Laptop erstellt - Grundkenntnisse in der Handhabung sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung.