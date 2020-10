Familienstück nach Carlo Collodi, für die Bühne bearbeitet von Max Eipp

So leicht ist das gar nicht, ein kleiner Junge zu sein – erst recht nicht, wenn man gerade noch ein sprechendes Holzscheit war. Doch flugs sieht man sich von Schreiner Gepetto zu einer Holzpuppe verarbeitet: Pinocchio! Eigentlich sollte er direkt zur Schule gehen, wo man alles lernen kann, so wie echte Kinder auch. Gäbe es doch nur nicht all die Dinge, die viel mehr Spaß machen. Selbst die Grille und die blaue Fee können den frechen Puppenjungen nicht vor Schwierigkeiten bewahren – er gerät immer wieder in Gefahr: Der Theaterdirektor will ihn verbrennen, Fuchs und Katze betrügen ihn um seine einzigen Groschen, und zu allem Überfluss landet er über Umwege im Bauch eines Riesenfisches. Ausgerechnet dort gibt es ein unverhofftes Wiedersehen.

Der Kinderbuchklassiker des Schriftstellers und Journalisten Carlo Collodi (1826–1890) erzählt davon, wie unsere Menschlichkeit geprägt wird vom Verhältnis zwischen den Dingen, die wir tun müssen, und den Dingen, die wir gerne tun wollen. In der richtigen Mischung liegt der Schlüssel. Aber Pinocchio hat nicht nur eine lange Nase, wenn er lügt, sondern auch einen langen Atem, wenn es darum geht, diese Dinge ins Gleichgewicht zu bringen.