Pina Bausch Sacre

»Das Frühlingsopfer«

Igor Strawinsky Musik

Pina Bausch Choreografie

Tanzensemble der École des Sables

Rolf Borzik Bühne & Kostüme

Hans Pop Kollaboration

Josephine Ann Endicott, Jorge Puerta Armenta, Clémentine Deluy Künstlerische Leitung Wiederaufnahme

Ditta Miranda Jasjfi & Çağdaş Ermiş, Barbara Kaufmann, Julie Shanahan, Kenji Takagi Probenleitung

»common ground[s]«

Germaine Acogny Co-Choreografie & Tanz

Malou Airaudo Co-Choreografie & Tanz

Fabrice Bouillon LaForest Komposition

Petra Leidner Kostüm

Zeynep Kepekli Licht

Sophiatou Kossoko Dramaturgie

Um Pina Bauschs schöpferische Leistung nicht nur weltweit einem breiten Publikum zugänglich zu machen, sondern auch einer neuen Generation von Tanzschaffenden, vermittelt die Pina Bausch Foundation ihre Choreografien auch an internationale Kompanien und Tänzer*innen. So entstand ein Doppelabend mit der École des Sables und dem Sadler’s Wells London, an dem »Das Frühlingsopfer« von Tänzer*innen aus 14 afrikanischen Ländern, die eigens für diese Produktion zusammengekommen sind, interpretiert wird.

Eröffnet wird der Abend mit dem neuen Duett »common ground[s]« von Germaine Acogny, Gründerin der École des Sables, und Malou Airaudo, Tänzerin der ersten Stunde im Tanztheater Wuppertal. Die beiden über 70-jahrigen Tänzerinnen sind sich in der Erarbeitung des Werks das erste Mal begegnet; trotzdem fand sich schnell eine gemeinsame choreografische Basis, die Airaudo als weich, ruhig und respektvoll bezeichnet. Der Ausdrucksreichtum jahrzehntelanger Tanzerfahrung erfüllt das Duett mit einer Tiefgründigkeit, die das fast 50-jahrige »Frühlingsopfer« wunderbar ergänzt.

Eine Produktion der Pina-Bausch-Foundation, der École des Sables & Sadler’s Wells.

Koproduziert mit dem Theatre de la Ville, Paris; Les Theatres de la Ville de Luxembourg; Holland Fesival, Amsterdam; Festspielhaus St. Polten; Ludwigsburger Schlossfestspiele, Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Adelaide Festival and Spoleto Festival dei 2Mondi. Unterstützt durch die Kulturstiftung des Bundes, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, das Goethe-Institut und das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Die deutsche Erstaufführung wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.