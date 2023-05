Pina Bausch Vollmond

Das Tanztheater Wuppertal zeigt Pina Bauschs Meisterstück "Vollmond" und lädt zum Träumen ein.

Im silbrigen Licht des Vollmonds lockt Pina Bauschs gleichnamiges Meisterwerk mit der magischen Faszination der Nacht. Diesem atmosphärischen Stück räumte schon Wim Wenders in seiner preisgekrönten Filmhommage »Pina« eine tragende Rolle ein. Auch Ausschnitte des Soundtracks wird man in »Vollmond« wiedererkennen. So sind René Aubry, Jun Miyake und Tom Waits Teil der musikalischen Melange, zu der die zwölf Tänzer*innen in charakterstarken Soli die emotionale Kraft von Anziehung und Abwehr entfesseln. Das eindrucksvolle Bühnenbild von Peter Pabst rahmt dabei das Geschehen: Ein riesiger Felsen, ein Wasserlauf und sprühender Regen bilden den ikonischen Mittelpunkt dieser zeitlosen Choreografie, die 2023 einzig in Ludwigsburg zu sehen ist. Der Kreislauf ständigen Werdens und Vergehens, Verführens und Verwehrens spitzt sich zu und gipfelt in wildem Wasserrausch. »Vollmond« erzählt von der Sehnsucht nach Glück – und der hohen Kunst, in der Liebe das richtige Maß zu finden.

