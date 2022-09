Pinguinliebe - Ein Bund fürs Leben

Der international prämierte Naturfotograf Stefan Christmann ist den Kaiserpinguinen der Antarktis zwei südpolare Winter lang so nah gekommen wie niemand zuvor.

In über 120 gefühlvollen und sensiblen Bildern zeigt er die tiefen Verbindungen der Pinguine zueinander: den gemeinsamen Kampf gegen die Kälte, die liebevolle Aufzucht der Küken, stets im Kontrast zu den spektakulären schroff-antarktischen Eislandschaften.Der Vortrag ist in Full-HD und hat neben einer erzählerischen Komponente auch eine audiovisuelle Komponente, in der Stefan Christmann eine kurze, automatische Diashows abspielt, die mit Musik untermalt ist. Der Klimawandel Aspekt wird ganz am Ende der Show erwähnt, indem er Bilder vom zu früh aufbrechenden Meereis zeigt und wie diese Katastrophe die Kaiserpinguine dazu bringt, den gefährlichen Ausweg auf das stabilere Schelfeis zu nehmen. Teile dieser Geschichte wurden bereits in National Geographic und im STERN veröffentlicht. Herr Christmann hat ebenfalls den Bildband „Die Gemeinschaft der Pinguine“ publiziert.