PINHEAD - BEAUTY IN PAIN TOUR

Mit Pinhead präsentiert Musiker und Produzent Ilja John Lappin eine düstere und intensive Vision zwischen Industrial, Modern Metal und elektronischer Klangästhetik.

Nach dem Debütalbum Egomessiah schlägt das Projekt mit dem kommenden Album “Beauty In Pain“ ein neues Kapitel auf – kompromisslos und radikal.

Die Songs verbinden schwere Gitarren, pulsierende Synths und eine dunkle, cineastische Atmosphäre zu einem Sound, der gleichermaßen brutal wie emotional wirkt.

Live entfaltet Pinhead seine volle Wirkung: eine rohe, energetische Performance, die Clubshows in einen dichten, fast rituellen Raum aus Klang, Druck und Atmosphäre verwandelt.

Mit der Beauty In Pain Tour 2026 bringt Pinhead das neue Material erstmals auf die Bühne – intensiv, düster und unmittelbar.

Industrial. Schmerz. Schönheit.

Willkommen im Universum von Pinhead.