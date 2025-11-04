Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - In Concert

50 years of Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - Live in Concert: Pink Floyds meistverkauftes Album LIVE mit den Original-Tourmitgliedern!
„Great Gig in the Sky“, ‚Money‘, „Us and Them“, „Time“ - tauchen Sie ein in die zeitlose Klangwelt, die die Rockmusik neu geprägt hat.
Einzigartige und eindringliche Melodien, tiefgründige Texte, eine atemberaubende Licht- und Lasershow - erleben Sie Pink Floyds Hauptwerk wie nie zuvor.
Präsentiert von einem ganz besonderen Gast!
Info
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik