Pink Floyds Dark Side of The Moon

„Das legendäre Konzeptalbum „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd ist ein Meilenstein der Rockmusik und eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten.

Die mehrdeutige Reise zur „dunklen Seite des Mondes“ prägte die Rockmusik, Musikerinnen und Musikern und Generationen. In einer einzigartigen Show wird das Werk durch Fulldome-Technik, Surround-Sound und Lasershow zu einem immersiven Erlebnis, das die Realität zu überwinden scheint. Tauche ein in diese unvergleichliche Musik, in die Tiefen des Kosmos und in die Untiefen der menschlichen Seele – auf die „Dark Side of the Moon“.“