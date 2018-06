× Erweitern Pink Party Plane

Die Partyband aus Stuttgart spielt die besten Pop-Rock- und Soul-Hits der letzten 50 Jahre sowie aktuelle Chartbreaker. Pink Party Plane hinterlässt auf ihren Shows keine unbenutzten Tanzflächen und sorgt für beste Stimmung. Mit Songs von Abba über Robbie Williams, Maroon 5, Bruno Mars oder Tina Turner bis zu ACDC oder Phil Collins ist für jeden etwas zum Schwofen oder Rocken dabei. Are you ready to fly?