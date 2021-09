Pink Turns Blue ist eine Alternative-Rock-Band aus Berlin mit Hits und Alben, die zu Meilensteinen im Genre Post Punk/Gitarrenwelle geworden sind.

Ihre Songs sind eine feste Größe in jedem Genre-Club und sie sind weltweit Headliner auf Genre-Festivals. Ihre Singles führen die Genre-Charts an und werden in Playlists und Radiosendungen vorgestellt. Im vergangenen Jahr wurde „Something Deep Inside“ in Matthew Berkowitz’ Thriller „The Madness Inside Me“ verwendet.

Seit ihrer Welttournee 2018-2020 hat sich der Dreier eine globale Fangemeinde mit Hochburgen in den USA, Mexiko, Deutschland, Großbritannien und Brasilien aufgebaut.