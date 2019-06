Auf ihrer im März 2018 gestarteten "Beautiful Trauma World Tour" begeisterte P!NK bereits Fans in Nordamerika, Australien und Neuseeland. Ein Reporter des Variety Magazine fasst zusammen: "Ich kann ohne jede Übertreibung sagen, dass in all den Jahrzehnten, in denen ich bereits zu Konzerten gehe und darüber berichte, P!NK physisch die 'holy f***ing s***' Künstlerin ist, die ich je als Popact gesehen habe”.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2000 hat P!NK sieben Studio Alben und ein Greatest Hits Album veröffentlicht. Ihr siebtes Studioalbum "Beautiful Trauma" hat bereits Platinstatus erreicht und konnte die meisten Verkäufe ihrer Karriere innerhalb der ersten Woche verzeichnen. P!NK wird in Stuttgart von den Special Guests Vance Joy, KidCutUp und Bang Bang Romeo begleitet.

VIP Angebote, Business Seats und Logen buchbar unter: VfB Stuttgart Arena Betriebs GmbH - Katerina Malliou (Mail: arena@vfb-stuttgart.de / Telefon: +49 (0) 711 - 55 007 600) - Infos unter: www.mercedes-benz-arena.de