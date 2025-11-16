Pino(cchio) oder: Die Wahrheit in dir

Kaum hat Geppetto seinen Puppenjungen fertig geschnitzt, erwacht er zum Leben und bringt Licht in die Tage des alten Schreinermeisters.

Aber eine Marionette aus Holz zu sein, ist nicht einfach für Pino, vor allem mit den anderen Kindern in der Schule hat er Schwierigkeiten. Zum Glück steht ihm eine magische Grille zur Seite und zeigt ihm, wie wertvoll Freundschaft ist.

Eines Nachts kommt die blaue Fee zu Besuch und verrät Pino, dass sein Herz wächst, immer wenn er eine Wahrheit findet. Als wenig später der Zirkus in die Stadt kommt, stolpert Pino mitten in die Manege. Er spürt: Hier gehört er wirklich hin. Papa Geppetto hat Angst, dass Pino für den Zirkus wegläuft und mit den Sorgen schwindet das Licht aus seinem Leben, ein Schatten legt sich über die kleine Familie und verschluckt Geppetto. Als auch die Grille keinen Rat weiß und Pinos geliebte blaue Fee im Himmel verschwindet, muss er allein gegen den Schatten kämpfen, mit nichts als seinem klopfenden, stetig wachsenden Herz.