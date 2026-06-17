Pino und Lela: Ein Wald voller Schätze

Eichhörnchen Pino ist verzweifelt! Sein Nuss-Vorrat scheint spurlos verschwunden zu sein.

Hilfesuchend wendet er sich an seine Freundin, die Schwalbe Lela. Mit Unterstützung der anderen Tiere suchen und finden die beiden viele unerwartete Schätze im Wald. Und auch Pinos Nüsse tauchen plötzlich wieder auf…

Eine warmherzige Geschichte zum Thema Stärken und Schwächen nach dem Bilderbuch von Günther Jakobs. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.