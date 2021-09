Lügen haben kurze Beine. So sagt man. Doch wenn Pinocchio lügt, wächst seine Nase. Geppetto hat die kleine lebendige Holzpuppe gebaut und ist froh über seinen „Sohn“. Er will ihn wie alle Eltern in die Schule schicken, doch Pinocchio will lieber Abenteuer erleben. Er lernt auf den Abwegen allerlei Gestalten kennen: manch nette Wesen sind dabei. Aber auch zwielichtige Gestalten treten Pinocchio in den Weg. Ein Glück gibt es die gute Fee! Doch nur, weil Pinocchio sich entschließt wieder heimkehren zu wollen, ist das noch lange kein einfacher Weg!

Spannung, Spiel und viel Zauberei warten zur Vorweihnachtszeit auf die Jüngsten!