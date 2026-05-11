Ein guter Interpret muss für Piotr Anderszewski die Ideen der Komponist*innen in Klänge übersetzen und dem Publikum greifbar machen.

Sein eigenes interpretatorisches Können hinterfragt der polnisch-ungarische Pianist jedoch immer wieder. Dieses kritische Selbstbild begleitet den detailgenauen Musiker stets und gibt dabei den ersten Impuls zu seinem Klavierspiel. Im Forum am Schlosspark präsentiert er seine tiefgründige Arbeit am idealen Klang mit emotional-bewegenden Werken von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven. Während seines letzten Lebensjahrzehnts widmete sich Brahms kürzeren Klavierstücken, Intermezzi und Miniaturen. Die Opera 116–119 entstanden 1892/93 in Bad Ischl, wo sich Brahms während seiner Sommerfrische inspirieren ließ. Den Stücken aus op. 118 attestierte Clara Schumann »in kleinstem Rahmen eine Fülle von Empfindung«. In die Kategorie Spätwerk reiht sich auch Beethovens Klaviersonate Nr. 32 ein – die letzte seines umfangreichen Sonatenschaffens und somit der Abschluss des »Neuen Testaments der Klaviermusik«, wie Hans von Bülow die 32 Werke einst benannte. In seinem Klavierabend lädt Piotr Anderszewski in die emotionalen Klangtiefen von Brahms’ und Beethovens Spätwerk ein.