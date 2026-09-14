Pippa und der wundersame Garten

Liedertheater mit Christof und Vladi Altmann für Kinder ab 4 Jahren.

In einem alten, von der Welt vergessenen Schlossgarten, lebt die lustige Pippa, aus der Familie der Kobolde, zusammen mit anderen Gartenbewohnern: dem brummigen Gartengeist Pippo, Elfen, Zwergen und vielen Tieren. Sie führen ein schönes, ruhiges Leben. Nur Erich, der alte Zwerg ist immer unzufrieden. Er sehnt sich nach den Zeiten, als im Schlossgarten noch rauschende Feste mit Musik und Tanz gefeiert wurden. Das lässt Pippa nicht in Ruhe. Und schließlich hat sie eine tolle Idee...

Bei diesem Stück mit viel Musik, farbenfrohem Bühnenbild und mitreißender Darbietung werden die Zuschauer immer wieder aktiv mit einbezogen.