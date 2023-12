Thea & kiki: Mission Ulja Funk

Mit jeder Menge lustiger Einfälle, witzigen Dialogen und einem Super-Ensemble macht dieses Roadmovie für Kinder auch der gan­zen Familie einen Riesenspaß.

Ulja ist 12 Jahre alt. Sie ist intelligent, eigen­sinnig und liebt die Wissenschaft. Doch ihre strenge Oma Olga sowie die Gemeinde, in der sie lebt, kann damit gar nichts anfangen. Als Ulja einen Asteroiden entdeckt, der bald auf der Erde landen soll, beschließt sie, zum Ankunftsort in Belarus zu reisen. Ihr dicht auf den Fersen: Oma Olga und der Rest der Familie, der Pastor und die halbe Gemeinde.

Von Beginn an bereitet diese turbulente Komödie, die in der Initiative „Der beson­dere Kinderfilm“ entstanden ist, mit ihrem schnellen und trockenen bis anarchischen Humor und der Lust auf außergewöhnliche Ideen ein riesengroßes Vergnügen. Ob Set­ting, Kostüme, Kamera, Montage oder Musik – das Konzept ist stimmig, rund und macht einfach gute Laune. Ulja, die Titelheldin, erzählt die Geschichte selbst. Diese Perspek­tive auf Augenhöhe eines heranwachsenden Kindes funktioniert als Identifikation für die junge Zielgruppe wunderbar – dazu ist Ulja immer diejenige, die handelt und das Heft in die Hand nimmt. Das macht sie zu einer starken und emanzipierten Heldin, die mit dem Jungen Henk einen wirklich lustigen Sidekick an ihrer Seite hat. Und das Erwach­senenensemble, angeführt von der strengen und energischen Oma sowie dem Pastor, der hinter dem Rücken der Gemeinde heimlich eigene Pläne verfolgt, hat augenscheinlich einen Riesenspaß an diesem unglaublich unterhaltsamen und immer wieder mit origi­nellen Ideen überraschenden Roadmovie für junge Kinofans.