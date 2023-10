Thea & kiki: Der Räuber Hotzenplotz

Am 20. Oktober 2023 wäre der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler 100 Jahre alt geworden.

Aus diesem Anlass zeigen wir drei wunderschöne Verfilmungen seiner Werke. Die geliebte Kaffeemühle der Großmutter wurde gestohlen! Kasperl und sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzenplotz zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers sowie des bösen Zau­berers Petrosilius Zwackelmann, bei dem sie die wunderschöne Fee Amaryllis entdecken, die es nun ebenfalls zu befreien gilt. Die Neu­verfilmung begeistert durch ihre unbändig kreativen Einfälle als liebevoll-nostalgische Adaption eines absoluten Kinderbuchklassi­kers. Dass der Film seine Zielgruppe perfekt versteht, zeigt sich von Beginn an in die­ser werkgetreuen Umsetzung von Otfried Preußlers Kinderbuch. Die Entscheidung, die Figuren nicht mit aller Gewalt zu moderni­sieren und eine herrlich bunte, idyllische und fantasievolle Nostalgiewelt zu erschaffen, ist goldrichtig, um den ungebrochenen Charme der bekannten Vorlage auf die Kinoleinwand zu zaubern. Das spielfreudige Ensemble stellt unter Beweis, welch großen Spaß es nicht nur beim Zusehen, sondern auch beim Spie­len macht, diese bezaubernde Welt auf der Leinwand wahr werden zu lassen. In keiner Weise vor den „Großen“ verstecken müssen sich die beiden jungen Hauptdarsteller, die so entwaffnend natürlich durch die Geschichte führen, dass man ihnen mit Neugier, Spaß und Spannung folgt. Und dazu verkörpern sie, ohne erzählerischen Holzhammer, die positive Botschaft, dass am Ende nicht etwa die Erfüllung materieller Wünsche wichtig ist – sondern dass es den Menschen um einen herum gut geht und man zusammenhält.