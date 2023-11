Thea & kiki: Lassie – eine abenteuerliche Reise

80 Jahre ist es her, dass die Abenteuer der Collie-Hündin Lassie zum ersten Mal das Licht der Kinoleinwand erblickten.

Und mit seinen modernen Neuverfilmungen beweist Regisseur Hanno Olderdissen, dass die Ge­schichte rund um die Freundschaft zwischen einem Jungen und einer Hündin auch heute nichts an Kinozauber eingebüßt hat: Flo ist zwölf Jahre alt und Lassie seine beste Freundin. Seit er denken kann, leben er und seine treue Hündin in einem beschaulichen Dörfchen in Süddeutschland. Als sein Vater seine Arbeit verliert, muss die Familie in eine kleinere Wohnung ziehen, in der keine Hun­de erlaubt sind. Flo bricht es fast das Herz. Die Collie-Hündin kommt zu Graf von Spren­gel, der sogleich zu einem Urlaub an der Nordsee aufbricht. Doch dort wird Lassie von dem hinterhältigen Hausmeister gar nicht gut behandelt. Als sich die Chance ergibt, reißt sie aus und beginnt eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland, immer auf der Suche nach Flo.