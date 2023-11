Thea & kiki: Morgen, Findus wird’s was geben

Einen Tag vor Heiligabend bringen wir als vorweihnachtliche Überraschung diese lie­bevoll umgesetzte Zeichentrickversion eines Kinderbuchs des schwedischen Erfolgsautors Sven Nordqvist.

Es gibt viel skurrile Alltagsko­mik und die Frage, ob der Weihnachtsmann denn wirklich kommt. All das wird gänzlich gewaltlos und kindgerecht inszeniert, ist gleichzeitig für Erwachsene interessant, dazu humorvoll und warmherzig.

Sie ist sehr gelungen, die ganz besondere Weihnachtsüberraschung vom alten, etwas schrulligen, liebevollen Pettersson, dem putzmunteren, gestreiften Kater Findus – und vom Weihnachtsmann. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit wird die alte und doch immer wieder aktuelle Frage gestellt, ob es ihn denn nun wirklich gibt, den Weihnachtsmann – und wenn ja, ob er denn auch wirklich kommt an Heiligabend? Dass man nie zu viel versprechen soll, das weiß auch der alte Pettersson. Doch wenn man einen so lie­benswerten Kater wie Findus zu Hause hat, verspricht man schnell, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Diesmal verspricht Pettersson sei­nem Kater Findus, dass der Weihnachtsmann am Heiligabend kommen und Findus seine Geschenke bringen wird. Um sein Verspre­chen zu halten – glaubt Pettersson doch selbst nicht an den Weihnachtsmann – baut er für Findus eine Weihnachtsmannmaschine. Klar, Petterson möchte Findus nicht enttäu­schen, und so nehmen die Dinge ihren Lauf: Es wird gezeichnet, gehämmert, gebohrt und gebastelt. Im Wald geschehen ganz sonder­bare Dinge und die Nachbarn im Dorf sind auch noch da…

In allerbester Tradition skandinavischer Kinderbücher werden die Zuschauer in eine Welt entführt, die von tiefer Menschlichkeit geprägt ist. Sven Nordqvists mit Liebe zum Detail und in warmen Farben gehaltene Zeichnungen bilden die Grundlage einer weiteren Erfolgsgeschichte des alten Mannes und seines sprechenden Katers.