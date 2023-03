Pippi Langstrumpf

Pippilotta Victualia Rollgardina Pfeffer- minz Efraimstochter Langstrumpf zieht mit ihrem Pferd Kleiner Onkel und dem Affen Herrn Nilsson in die Villa Kunter- bunt ein.

Darüber freuen sich die braven Geschwister Annika und Thomas, denn Pippi ist stark, unerzogen und lügt ganz wundervoll. Pippis Mutter ist gestorben, als sie noch ganz klein war und ihr Vater, ein Seeräuber, auf See verschollen, doch Pippi glaubt ganz fest daran, dass er noch lebt. Als Pippis Vater dann tatsächlich in dem kleinen Städtchen auftaucht um sie für immer mit auf hohe See zu nehmen, freut sich zwar Pippi aber Annika und Thomas sind zutiefst traurig... Verlieren Sie dadurch doch ihre liebgewonnene, spannende und lustige Freundin.

Theaterstück für Kinder ab 4 Jahre.