Pippi Langstrumpf

Der Klassiker von Astrid Lindgren – frisch aufbereitet und mit rockigen Songs ausgestattet Opernwerkstatt am Rhein

Wer kennt sie nicht? Das Mädchen mit den Kringelstrümpfen, das mit allen Konventionen bricht und dadurch die Herzen Aller im Sturm erobert.

Mit ihren beiden Freunden Tommy und Annika erlebt Pippi zahlreiche Abenteuer. Mit mitreißender Musik und Tanzeinlagen werden Pippis freche Abenteuer in der Villa Kunterbunt zum Leben erweckt. Dieser zeitlose Klassiker fesselt Kinder und Erwachsene gleichermaßen und lässt sie von einem Leben voller Freiheit und Abenteuer träumen.

Wer möchte nicht mutig und stark sein wie Pippi? „Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.“