Willkommen in der Villa Kunterbunt. Pippi Langstrumpf, das stärkste und wildeste Mädchen der Welt, beweist, dass im Chaos mehr Mut, Gerechtigkeit und Freundlichkeit steckt als im durchorganisierten Leben.

Wer kennt sie nicht: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, 9 Jahre alt, mit Sommersprossen, rotem Haar und abstehenden Zöpfen. Selbstbewusst und stark lebt sie in der Villa Kunterbunt mit ihrem Pferd und ihrem Äffchen. Kultfigur für Kinder und Schreckgespenst für spießige Erwachsene. Denn alle Versuche, Pippis Freiheit einzuschränken, sind zum Scheitern verurteilt.

Zusammen mit Annika und Tommy, den artigen Nachbarskindern, beweist Pippi, dass noch im Alltäglichsten ein Abenteuer steckt. Dass eine Portion Aufmüpfigkeit das Leben erst lebenswert macht. Und dass man nicht alles so machen muss wie alle anderen Menschen auch. Das ist das Abenteuer Freiheit.