Christoph Sonntag - AZNZ 2.0

Wenn Christoph Sonntag die Bühne betritt, sind pointierte Gesellschaftskritik, schwäbischer Charme und jede Menge Lacher garantiert.

Am Freitag, den 13. November 2026, ist der „König des schwäbischen Kabaretts“ mit seinem neuen Programm „AZNZ 2.0“ im Kurhaus Bad Rappenau zu Gast. Christoph Sonntag ist in „The Länd“ bekannt wie ein „Bunt Dog“: In der ARD als Mitstreiter für die gute Sache bei "Meister des Alltags“, als Akteur bei "Verstehen Sie Spaß?", wo er seine Mitmenschen immer wieder lustig aufs Kreuz legt. Und natürlich auch als "Bruder Christophorus" in seiner Kult-Sendung "Das jüngste Gerü(i)cht", wo er mit einer Fastenpredigt über die anwesenden Politiker herzieht. Aber seine Kernkompetenz ist die Liveshow; dort blüht er zu unglaublicher Größe auf, wenn er mit dem Publikum spricht und wenn er seine wilde technisch-aufwändige Kabarett Show abzieht. „AZ-NZ, Alte Zeiten, Neue Zeiten“ so hieß Christoph Sonntags Erfolgs Kult-Comedy bei SWR3 und sprengte alle Rekorde! Im Radio begeisterte sie Millionen und die TV-Aufzeichnung aus der Porsche Arena wurde mittlerweile schon über zwei Dutzend Mal in der ARD gesendet. Jetzt kommt der „Der König des Schwäbischen Kabaretts“ (SWR) mit genau diesem Kult zurück; mittlerweile sind nämlich die „Neuen Zeiten“ von damals die neuen Alten Zeiten von heute! Und heute ist morgen schon gestern! Christoph Sonntag mit neuem Programm "AZNZ 2.0“, aktuell und fulminant, in aufwendiger Inszenierung und mit Tränenlachgarantie! Ein tolles Bühnenbild, das seinesgleichen sucht, fetzige Musikeinlagen, scharfzüngige Wort-Akrobatik und immer wieder Mutterwitz samt Schalk im Nacken zeigen eindrucksvoll, dass der SWR Recht hat und hatte, wenn er Christoph Sonntag den "König der schwäbischen Kabaretts" nennt. Wer da nicht dabei ist, ist von gestern!